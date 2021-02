Nur ein Besucher pro Woche im Heim "ist unmenschlich"

So wie der Tiroler Familie geht es derzeit vielen Betroffenen mit Angehörigen in Heimen. 74.000 Österreicher leben in Senioren- und Pflegeheimen, eine verletzliche Gruppe, physisch wie psychisch. Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus in dieser Bevölkerungsgruppe ist hoch: Rund 3.400 Heimbewohner starben in diesem Jahr der Pandemie, das sind 43 Prozent aller corona-bedingten Todesfälle in Österreich.

Um die Senioren vor dem Virus zu schützen, verhängten anfangs die Länder, später dann der Bund allgemeingültige, strikte Besuchregeln: Pro Bewohner nur ein Besuch pro Woche für 30 bis 60 Minuten, wobei der Besucher einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen muss.