Lagerzelte und Traglufthallen als Schwarzbauten

Notfälle

Ausnahmen werden von den Baubehörden in einzelnen Gemeinden gemacht, befristete Bewilligungen vergeben, „oder es gibt in kleinen Gemeinden mündliche Absprachen mit den Bürgermeistern“, wie zahlreiche Beispiele quer durch Österreich zeigen würden – in manchen Gemeinden kann in einer Traglufthalle auch ohne Turnier Tennis gespielt werden.

Aber hierbei geht es nicht nur um Zelte, die zur sportlichen Betätigung aufgestellt werden. Firmen würden bei Zeltunternehmen meistens anfragen, wenn es Probleme beim bestehenden Lager, beim Verkauf oder in der Produktion gibt – also in dringenden Fällen, wenn Ware oder Mitarbeiter ungeschützt sind. „Diese Probleme entstehen durch Brand, Wasserschäden, Kontaminierungen oder, wie in dieser Zeit häufig, durch Rückstaus in der Produktion durch Covid-19 oder den Ukraine-Krieg“, erklärt Gruber, Unternehmer würden das Risiko einer Strafe deswegen in Kauf nehmen. Nimmt man die nö. Bauordnung her, dann kann diese Verwaltungsstrafe bis zu 10.000 Euro hoch sein.

In der Wirtschaftskammer ist man sich laut Gruber dem Problem bewusst. „Das ist eine heiße Kartoffel. Vor allem jetzt, wo sich das Problem verschärft.“