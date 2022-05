Lagerarbeiter von Palette erschlagen

Bei Arbeiten mit Paletten ist am späten Donnerstagabend in einer Firma in Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) ein 53-jähriger Lagerarbeiter getötet worden.

Ein zweiter Arbeiter brachte laut Polizei mit einem Hubwagen zwei aufeinandergestapelte, mit je circa 400 Kilogramm schweren Solarpaneelen beladene Paletten an eine Verladerampe.

Der 53-jährige Linzer sollte eine Palette stützen. Die zweite kippte beim Zurückfahren, traf den 53-Jährigen am Kopf und verletzte ihn tödlich.