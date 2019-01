Lage in den Bergen spitzt sich zu

Die außergewöhnlichen Schneemengen haben Österreichs Bergregionen weiter fest im Griff. In Salzburg sind bereits drei tote Wintersportler aufgrund der gefährlichen Lage zu beklagen.

Zwei seit Samstag vermisste Schneeschuhwanderer konnten am Montag in Abtenau nur noch tot aus einer Lawine geborgen werden. Ein 28-jähriger Jäger und seine 23-jährige Partnerin wollten die Reviereinrichtungen kontrollieren und die Wildfütterung auffüllen, als sie offenbar von einer Lawine erfasst wurden. Bereits am Sonntag ist in Zauchensee ein Slowene abseits der Piste tödlich verunglückt. Er dürfte im mehr als einen Meter hohen Tiefschnee gestürzt und erstickt sein.