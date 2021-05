Labor-Affäre: Erhebliche Zweifel am rechtlichen Dach der Labtrucks

Gleichzeitig heißt es aber auch, dass „die unmittelbaren Befundungen Herwig gemacht“ habe. Für den besteht, wie das Land am 30. April erfahren haben will, derzeit aber ein Berufsverbot.

Der Aufklärungsbedarf in der Affäre ist also nach wie vor groß. Am Montag lud VP-Landeshauptmann Günther Platter die Klubobleute des Landtags zu einem Informationsgespräch in der Causa, bei dem Beamte ihre Sicht der Dinge wiedergaben. Am Donnerstag muss sich der Landeschef auch einer dringlichen Anfrage im Landtag stellen.