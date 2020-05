Geschenke für 200 Kinder

„Die Zahl der Leute, die zu uns in den Sozialmarkt kommen, ist konstant hoch“, sagt Georg Jelenko vom Samariterbund. Jelenko ist für die beiden Sozialmärkte – also auch für jenen in der Frömmlgasse – zuständig. Er kennt die Sorgen der knapp 4000 Menschen, die hier so wie die 52-jährige Renate Bauer mehrmals im Monat einkaufen. „ Billa und Merkur kann ich mir einfach nicht leisten“, sagt die Witwe. Bauer und die anderen Kunden sind gerade in der stillen Zeit auf das Angebot der Sozialmärkte angewiesen. „Der Inhalt eines durchschnittlichen Einkaufswagens ist hier dank Mithilfe unserer Sponsoren immerhin vier Mal günstiger als im normalen Supermarkt“, sagt Jelenko.

„Gerade auch an Weihnachten tut man, was man kann, um seinen Kindern und den Enkeln jeden Wunsch zu erfüllen“, sagt Renate Bauer, die dringend Geschenke für die ganze Familie benötigt hat. „Aber mittlerweile sind die Sachen, die sich Kinder halt so wünschen, schweineteuer geworden.“ Bauer ist deshalb froh, dass sich der KURIER, vor allem aber die Leser, auch heuer wieder der Kinderwünsche angenommen haben.