Leser erfüllen Weihnachtswünsche

Leonie weiß, was sie will. „Ein Prinzessinnenschloss mit drei Pferdekutschen. Zwei von ihnen können nämlich fliegen“, sagt die Sechsjährige, während sie weiter an ihrem Wunschzettel malt. Leonies Großmutter, Renate Bauer, lächelt.

„Man tut, was man kann, um seinen Kindern und den Enkeln jeden Wunsch zu erfüllen“, wird sie sagen, als die Sechsjährige ins Kinderzimmer verschwindet. „Aber mittlerweile sind die Geschenke, die sich Kinder halt so wünschen, schweineteuer.“ Da wäre die zehnjährige Tochter Vanessa, die sich seit mehr als einem Jahr ein Smartphone wünscht, „weil sie für ihr Steinzeithandy in der Schule gehänselt wird“. Da wäre die ältere Tochter Katharina, die einen neuen Badminton-Schläger gut gebrauchen könnte. Und da wäre schließlich Renate Bauer selbst. „Mit einer kleinen Witwenpension ist das alles nicht so leicht zu stemmen.“