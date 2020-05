Kurden-Demo: Suche nach Messerstecher

Die Aufregung nach den gewaltsamen Zusammenstößen im Vorfeld einer Kurden-Demo in Bregenz ist groß. Die 500 Teilnehmer wollten dabei am Samstag auf die dramatische Situation der von IS-Kämpfern attackierten syrische Stadt Kobane an der Grenze zur Türkei hinweisen.

Doch vor dem Start des Protestzugs gerieten kurdischstämmige Demonstranten mit einer Gruppe von Provokateuren aneinander, von denen zwei schwer durch Messerstiche verletzt wurden. Die beiden 17-Jährigen sind in stabilem Zustand. Rund um die Zusammenstöße ermittelt auch das Vorarlberger Amt für Verfassungsschutz.