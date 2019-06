Kuh nach Attacke auf Mann erschossen

Zu dem Zwischenfall kam es am Donnerstagabend auf einem Bauernhof in Radenthein. Gegen 20.30 Uhr führte ein 28-Jähriger dort mit zwei weiteren Männern Klauenpflege bei den Rindern durch. Nachdem sie eine zehnjährige Kuh gepflegt hatten, wollten sie diese zurück in den Stall führen, als diese sich losriss und auf eine steile Wiese lief. Die Männer wollte das Tier wieder einfangen, als dieses plötzlich auf sie losging und den Kärntner nieder rannte. Er blieb nach der Attacke schwer verletzt am Boden liegen.

Tier ließ sich nicht beruhigen

Die alarmierten Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten allerdings nicht zu dem Verletzten vordringen, da die Kuh noch immer frei herum lief. Laut Polizei scheiterten sämtliche Versuche, das Tier zu beruhigen. Die Besatzung eines angeforderten Rettungshubschraubers versuchte sogar, den Mann mit einer Seilwinde zu bergen, was aber an der Aggressivität des Tieres scheiterte. Ein Jäger musste das Tier daraufhin mit einem gezielten Schuss töten. Der 28-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.