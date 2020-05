Kugelblitz explodierte in einem Wohnhaus

Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, war es in Oberhausen bei Wien "gespenstisch still". Das Licht geht einmal kurz aus, wenige Sekunden später wieder an. Plötzlich folgt ein "ohrenbetäubender Knall", wie Lisa Mössinger schildert.

Sie und ihre Familie sind gerade im Erdgeschoß beim Abendessen gesessen. "Wir wussten sofort, dass irgendwo ein Blitz eingeschlagen hatte." Das wahre Ausmaß konnte jedoch noch niemand erahnen.

Ein Kugelblitz, der waagrecht durch die Ortschaft schoss, schlug in der Tanne am Nachbargrundstück ein und ging zu Boden. Weil die Tanne jedoch ein Flachwurzler ist, konnte der Blitz nirgends entweichen, fuhr die Hausmauer wieder hoch und entlud sich im Obergeschoß an der Dachkante.