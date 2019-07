Küssen verboten, betrinken auch: Skurrile Verbote aus aller Welt

Unromantisch

Ausgerechnet in der Stadt der Liebe ist küssen verboten – zumindest am Pariser Bahnhof Gare du Nord. Der Grund dafür ist, dass Pärchen, die sich im Abschiedsschmerz in den Armen lagen, in der Vergangenheit regelmäßig für Zugverspätungen gesorgt haben. Unerotisch geht es auch in Israel zu. Wer sich im Hotelzimmer einen Pornofilm ansieht und sich dabei erwischen lässt, kann bis zu drei Jahre im Gefängnis landen.