Kritik an KPÖ-Murgg wird schärfer: "Unerträgliche Irrlichterei"

Kritik an Grazer KPÖ-Regierung

Drexler wiederholt seine Haltung zum Krieg: "Ich persönlich, aber auch die Landesregierung, verurteilen diesen verbrechrecherischen Angriffskrieg auf das Entschiedenste". Er spielt den Ball weiter an Elke Kahr, KPÖ-Bürgermeisterin von Graz, die in einer Koalition mit den Grünen und der SPÖ regiert: Sie müsse doch reagieren, wenn die Nummer Zwei der KPÖ im Land - gemeint ist Murgg - derart verbal entgleise. Andernfalls müsse man nachdenken, ob die KPÖ nicht in einer bestimmten Ideologie stecken geblieben sei, so Drexler.

Murgg redet sich Dienstagnachmittag in Rage: "Ich lasse mir von niemanden das Wort verbieten und umdrehen, ich bin der Friedensbewegung verpflichtet." Er werde zu einem "Mittäter des Angriffskrieges gemacht. Das wird nicht gelingen."