Nationalratswahlen: Weshalb sich die KPÖ heuer Chancen ausrechnet

Binnen drei Tagen hatte die KPÖ in der Steiermark die notwendigen beglaubigten Unterschriften zusammen. 400 Unterstützerinnen und Unterstützer braucht es in diesem Bundesland, um für den Nationalrat kandidieren zu können.

Wisiak verweist allerdings auf das Ergebnis bei den EU-Wahlen, am 9. Juni schaffte die KPÖ bundesweit rund drei Prozent, "bei minimalen Wahlkampfmitteln".

Bleibt dann aber immer noch die Vier-Prozent-Hürde bei den Wahlen am 29. September, um den Einzug in den Nationalrat zu schaffen. Umfragen sehen die KPÖ derzeit bundesweit zwischen zweieinhalb und vier Prozent, freilich mit großer Schwankungsbreite, wie der steirische Spitzenkandidat Hanno Wisiak vorrechnet: "Aber interessant wird es jedenfalls."

Die Wahlerfolge 2021 in Graz - seither stellt die KPÖ mit Elke Kahr die erste Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt - und heuer bei den Gemeinderatswahlen in Salzburg, wo Kay-Michael Dankl aus dem Stand heraus in das Vizebürgermeisteramt sprang, stimmen die Kommunisten zuversichtlich: Sie gehen davon aus, die Hürde von vier Prozent der Wählerstimmen zu packen. Dann wäre sie erstmals nach mehr als 40 Jahren wieder im Parlament vertreten.

Auf welche Themen die KPÖ setzt

Wohn-, Energie- und Lebenserhaltungskosten - mit diesen für die KPÖ bekannten Themen geht die Partei auch in diesen Wahlkampf. Auch die Politikerbezüge finden sich wie immer auf der Agenda. "Abgehobene Gehälter führen zu abgehobener Politik", betont der Spitzenkandidat der Bundesliste, Tobias Schweiger, und fordert ihre Kürzung um 30 Prozent.