Kontrollen an den Grenzen: Kickls "Puma" weiterhin aktiv

Am Donnerstag war beim echten Einsatz weniger Rummel als damals bei der Übung. Bis 22 Uhr wurden 62 Autos kontrolliert, gestohlene waren keine darunter. Fünf Kennzeichen wurden jedoch abgenommen, weil die Wagen wegen technischer Mängel nicht mehr verkehrstauglich waren. 84 Alkohol-Vortests wurden durchgeführt, nach dem Fremdenpolizeigesetz zwei Organmandate ausgestellt.

Grenzmanagement steht noch

Die Exekutive ist zufrieden über den Ablauf. "Solche Schwerpunkte sind absolut sinnvoll. Sie werden auch in Zukunft forciert stattfinden", betont Joachim Huber, Vize-Landespolizeidirektor in der Steiermark. "Die Grenzpolizei ist bemüht, für die Sicherheit der Bevölkerung speziell in Grenznähe zu sorgen."

Bekanntlich bleiben die Grenzkontrollen auch an Schengen-Binnengrenzen von österreichischer Seite aus aufrecht: Heuer wurden rund 440 illegale Grenzgänger allein in der Steiermark erwischt, das ist etwa gleich viel wie in den Vergleichszeiträumen der vergangenen beiden Jahre. Das Grenzmanagement in Spielfeld - errichtet Ende 2015 wegen des damaligen Zustroms an Geflüchteten - steht übrigens noch, aktiv ist es nicht. Der letzte Migrant wurde dort im März 2016 registriert.