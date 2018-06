Geheime Generalprobe von Kickls Grenzschutztruppe

Mit einer Großübung am Grenzübergang in Spielfeld (Steiermark) möchte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) seine neue österreichische Grenzschutztruppe mit dem klingenden Namen "Puma" einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Bis zu 1000 Polizisten und Soldaten sollen am 25. Juni einen gestellten Flüchtlingsansturm an der Grenze abwehren. "80.000 Migranten am Weg: Polizei übt Grenzsperre", überschlägt sich der Boulevard bereits mit Jubelmeldungen für die Aktion. „Nein, wir lassen uns sicher nicht überraschen. Und es wird kein Durchwinken geben“, kündigte Innenminister Herbert Kickl in der Kronenzeitung an.

Am Montag landete dazu aber eine neue - intern zu haltende - Ministeranweisung auf dem Schreibtisch mehrerer Polizisten. Darin wird angekündigt, dass die Beamten zuvor eine geheime " Generalprobe" absolvieren müssen, damit es keine böse Überraschung gibt bei der angepeilten Show für die Medien. Die bis zu 1000 Beamten müssen laut Insidern bereits am 24. Juni einen entsprechenden Probelauf in Spielfeld absolvieren. Viel Vertrauen dürfte der Ressortchef nicht in seine neue Truppe haben, unkt man in Exekutivkreisen.