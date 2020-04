Konsequenzen: Steirische Unternehmer feierten Corona-Party

"Es ist drei in der Früh und wir schepf'n no immer olle", dröhnt ein offensichtlich alkoholisierter Mann in die Kamera. Das von der Kronen Zeitung veröffentlichte Video zeigt mehrere Männer in einem Indoor-Swimming Pool beim Feiern. Auch das Stichwort "Kurzarbeit" fällt in dem Video. "Poolparty", ruft er auch, "die 38. im Corona-Dings".

Rücktritt und Ermittlungen

Erste Konsequenzen habe die Zusammenkunft bereits. Laut Medienberichten ist einer der Beteiligten bereits aus seinen leitenden Funktionen in steirischen Gesundheitsbetrieben zurückgetreten. Auch die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt in der Causa mittlerweile laut Medienberichten. Das besagte Unternehmen und die Staatsanwaltschaft waren Samstagvormittag für den KURIER nicht erreichbar.