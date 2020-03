Nach Corona-Party: Blauer Mandatar tritt zurück

Am Dienstag kam er nun dieser Aufforderung nach, auch, weil sich seine Familie und seine Freunde "persönlichen Beschimpfungen , Beleidigungen und enormen Diffamierungen" gefallen lassen hätten müssen, wie der bisherige FPÖ-Bezirkschef von Leibnitz beklagte.

Parteiobmann Kunsak schlug ähnliche Töne an: "Ich erwarte mir, dass auch all jene, die ihn in den letzten Tagen beschimpft, verunglimpft und medial attackiert haben, diesen Schritt zu Kenntnis nehmen." Für Hirschmann rückt nun Helga Kügerl in den Landtag nach.