Konferenz: "Österreich gesund halten und stark machen“

„In echt“ – und nicht nur via Videoübertragung – fand am Freitag die Landeshauptleutekonferenz in den Linzer Redoutensälen statt: Unter der Leitung von Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) und mit Besuch des Bundeskanzlers Sebastian Kurz ( ÖVP) trafen einander die Landeshauptleute, um sich über die Lage in Österreich auszutauschen. Die großen Themen: Covid-19, Grenzöffnungen, Finanzierung von Maßnahmen und Hilfe für die Kulturszene – alles natürlich mit ausreichend Abstand.