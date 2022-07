Kollision mit zwei Autos: Prozess wegen Mordversuchs in Salzburg

Ausweichen war nicht mehr möglich: Im März 2019 prallte ein nun 29-jähriger Türke mit seinem zwei Tonnen schweren, PS-starken Auto im Flachgau in den Wagen eines anderen Lenkers, der noch versucht hatte, das Lenkrad herumzureißen. Sein Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Auch einen zweiten Pkw erfasste der Türkei und manövrierte ihn in den Straßengraben. Drei teils schwer verletzte Insassen waren die Folge.

Am Mittwoch musste sich der 29-Jährige dafür in Salzburg vor einem Geschworenengericht verantworten. Der Vorwurf: Er sei ungebremst und mit Suizid-Absicht auf die Gegenfahrbahn und in die Autos auf der Lamprechtshausener Straße gefahren, weshalb die Anklage auf dreifachen Mordversuch lautet.

Alkohol und Drogen

Denn wie sich nach dem Unfall herausstellte, hatte der in Salzburg geborene und im Innviertel lebende Türke 1,32 Promille Alkohol im Blut und stand unter Einfluss von Kokain. Zudem habe er unmittelbar davor ohne Freisprecheinrichtung mit seinen Eltern telefoniert und wegen einer unerledigten Arbeit mit seinem Vater gestritten. Dabei soll der 29-Jährige gesagt haben, dass es ihm leidtue. Er werde auf die Gegenfahrbahn fahren und sich umbringen.

Die Staatsanwaltschaft beruft sich dabei auf Aussagen der Ex-Freundin des Angeklagten, die das Gespräch offenbar mitgehört hat. Zwar spricht die Frau selbst kein Türkisch, sie habe aber von der Mutter vom Inhalt erfahren. „Er hat geweint. Und gesagt, schaut, was ich euch antue. Ich enttäusche euch immer wieder. Es hat keinen Sinn mehr“, gab die Ex-Freundin zu Protokoll.