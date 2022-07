Großbrand bei Salzburger Schule durch Instandhaltungsarbeiten ausgelöst

Ein Großbrand auf dem Dach der Handelsakademie 1 in der Stadt Salzburg hat am Montag die Feuerwehr stundenlang auf Trab gehalten. Das Feuer war kurz vor 12 Uhr ausgebrochen und griff auch auf das zweite Obergeschoß über. Rund vier Stunden nach der Alarmierung standen immer noch über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Feuerwehrfrau sei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht worden, teilte die Polizei am Montagabend mit.