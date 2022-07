"Akutgefahr Extremwetter" - KFV warnt vor Hochwasser-Langzeitfolgen

Schwere Murenabgänge in Kärnten Ende Juni, sintflutartige Regenfälle in Salzburg und Niederösterreich 2021 - Extremwetter häuft sich in Österreich und nicht nur dort. Diese Woche jährt sich die vom Tief "Bernd" in Deutschland ausgelöste Hochwasserkatastrophe. Anlass für das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) an die gegenwärtig auftretende "Akutgefahr Extremwetter" und zu erinnern und daran, "wie unvorbereitet Hochwasserereignisse solcher Größenordnung die Gesellschaft treffen können", wie KFV-Experte Armin Kaltenegger sagt.

Erst Ende Juni trafen Murenabgänge die Kärntner Orte Arriach und Treffen im Bezirk Villach Land schwer. Tagelang waren die bis zu 700 Einsatzkräfte Baumaschinen vor Ort und räumten Straßen und Gebäude von Schlamm und Geröll frei. Gemeldet wurden 240 Schäden an privaten Gebäude und 53 an öffentlicher Infrastruktur. Bis 15. Juli soll ein Großteil der Schäden zumindest provisorisch behoben sein.

Unterschätzte Folgeschäden

Warum viele Österreicher nicht ausreichend auf die Herausforderung vorbereitet sind, mit den möglichen Schäden derartiger Extremereignisse umzugehen, hat laut dem Experten zahlreiche Gründe. Zur Finanzierung der Behebung von Schäden gibt es laut Kaltenegger vier Quellen: "Katastrophenfond, Versicherungen, Spenden und Eigenvorsorge". Für Personen ohne Versicherung sei der Katastrophenfond die primäre Quelle. Die zu erwarteten Leistungen würden überschätzt, in Wirklichkeit zahlt der Fond "20 Prozent des durchschnittlichen Schadens, und zwar vom Zeitwert und nicht vom Wiederherstellungswert". Dazu geselle sich bei den Menschen ein gewisser Fatalismus im Umgang mit möglichen Katastrophen, gepaart mit Pessimismus.

"Zudem sehen 60 Prozent die öffentliche Hand in der Pflicht, vor diesen Katastrophen zu schützen und die Schäden zu kompensieren", erläuterte Kaltenegger und nannte das "Sparen am falschen Platz" beim Bau des Eigenheims als weitere Ursache für Folgeschäden. "Laut Studien wären zehn Prozent höhere Baukosten zum Schutz vor gängigen Naturgefahren notwendig", so der Experte.