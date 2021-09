Koks-Konsum kommt einem Polizisten richtig teuer

Ein Fehler, den der Polizist noch länger bereuen wird. Im Gespräch mit dem Chefarzt gab er zu (er soll äußerst peinlich berührt gewesen sein), dass er Kokain konsumiert hatte. Es sei ein einmaliger Konsum am Wochenende davor gewesen, beteuerte er. Er habe sich an einer Tankstelle zwei Bier geholt und wollte sich an die Donau setzen, um über seine Beziehung nachzudenken. Da sei er an einer Garage vorbeigekommen. Einige Personen hielten sich darin auf, luden ihn dazu ein, gemeinsam zu trinken. Nach einiger Zeit wäre ihm das Kokain angeboten worden, gab er zu Protokoll. „Aufgrund meiner damaligen Stimmung habe ich mich hinreißen lassen. Ich habe das sofort bereut“, sagt der Beamte.

Die Bundesdisziplinarbehörde sah das Verhalten des Polizisten als geeignet, „das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben zu beeinträchtigen.“ Die Bürger würden sich zurecht erwarten, dass Polizisten die von ihnen zu vollziehenden Gesetze selbst einhalten. Der Beamte ist außerdem ausgerechnet bei jener Einheit tätig, die zur Bekämpfung der Straßen- und Suchtgiftkriminalität geschaffen wurde.

Exekutiv-Organen sei „mit Deutlichkeit zu demonstrieren, dass der Umgang mit Suchtgift (...) keinesfalls geduldet wird.“ Die Behörde verhängte daher eine Geldstrafe in der Höhe von 8.000 Euro gegen den Mann. Er darf sie zumindest in Raten abzahlen.