Koalition: Warten auf Ludwigs Entscheidung

Da will SPÖ-Chef Michael Ludwig in den roten Parteigremien berichten – und entscheiden, mit wem er in ernsthafte Koalitionsverhandlungen eintreten möchte. Dem Vernehmen nach ist die Entscheidung tatsächlich noch nicht gefallen: Ludwig wird am langen Wochenende nachdenken, viele Telefonate führen, Optionen ausloten – und am Ende ziemlich alleine entscheiden.

Vor allem bei den Grünen dürfte die Anspannung dieser Tage groß sein. Immerhin haben sie – im Gegensatz zu den Neos – etwas zu verlieren. Seit am Wahlabend die erste Hochrechnung bekannt wurde, plädiert die Parteispitze auffällig offensiv für eine Neuauflage von Rot-Grün.

Mit ein Grund für die Nervosität: Das Klima zwischen Parteichefin Birgit Hebein und Michael Ludwig (sowie seinen mächtigen Parteifreunden in den Flächenbezirken) war zuletzt merklich erkaltet. Das heizte Spekulationen an, wonach Hebein nicht mehr oder zumindest nicht als Verkehrsstadträtin Teil einer neuen rot-grünen Stadtregierung sein könnte. Umso deutlicher bemühte man sich nach den Sondierungen die „vertraute“ Atmosphäre zu betonen.