Die Wiener Politik muss raus aus der Komfortzone

Nach drei Tagen ist die öffentliche Brautschau vorbei – und endete gleich mit einer Art Trennung. Bis gestern hat der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig mit Neos, Grünen und ÖVP die Grundlagen für eine mögliche Zusammenarbeit im Rathaus ausgelotet.

Noch bevor die roten Gremien in den nächsten Tagen festlegen werden, mit wem man in ernste Koalitionsverhandlungen eintreten will, gab es die erste De-facto-Absage. Eine rot-türkise Allianz wird es in Wien wohl nicht geben.

Das stand direkt nach dem ersten und einzigen Gespräch zwischen den beiden Parteien fest. Die Überraschung darüber hält sich freilich in engen Grenzen.