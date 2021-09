Koalition light nach den Wahlen in Graz?

Kahr preist somit eine Art Koalition light an, in der man abseits des festgesteckten Rahmens auch andere Mehrheiten im Gemeinderat suchen könne. Das habe ja 2015 und 2016 ganz gut funktioniert, jene knapp zwei Jahre, in denen Kahr ÖVP-Stadtchef Siegfried Nagls Bürgermeister-Stellvertreterin war. „Das hat der Bevölkerung in vielen Bereichen gedient“, ist Kahr überzeugt. Die Fühler Richtung ÖVP sind also ausgestreckt, auch wenn Kahr dies nicht als direktes Angebot an die ÖVP verstanden wissen will. „Überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Wahlen ausgehen.“ 2017 erreichte die KPÖ 20,3 Prozent der Stimmen, zehn Mandate im Gemeinderat sowie zwei Stadtratssitze.