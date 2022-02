Knochenspürhund schlug bei früherem NS-Lager an

Rainer Possert bemüht sich seit Langem mit seiner „Gedenkinitiative Graz-Liebenau“, das über Jahrzehnte vergessene NS-Lager zurück ins Gedächtnis zu holen. „Wir würden vorschlagen, dass am Kindergarten ein Gedenkstein oder eine Gedenktafel angebracht werden soll“, regt Possert an.

Zudem sollte von jeder weiteren Verbauung des Geländes „bis zum Abschluss weiterer Untersuchungen Abstand genommen werden“. Ende des Monats hat die Initiative einen Gesprächstermin mit Verantwortlichen der Stadtregierung.

Bis in die 2000er-Jahre war das NS-Lager, das bald nach Kriegsende abgerissen und dessen Areal ab 1947 neu bebaut wurde, weitgehend vergessen. Erst als beim Bau eines weiteren Murkraftwerks ab 2017 Funde aus der NS-Zeit gemacht wurden, rückte es in das Blickfeld einer größeren Öffentlichkeit. Historiker arbeiteten seine Geschichte unter anderem in einer Ausstellung auf, eine Gedenktafel erinnert an diesen Teil des Holocaust: In dem Lager machten auch ungarische Juden auf ihrem Todesmarsch in Vernichtungslager Station. Der Bereich um den Grünanger wurde bereits vom Bundesdenkmalamt untersucht und als Bodenfundstätte eingestuft, dort darf aber weiter gebaut werden.