Kneissl: 20 österreichische Kinder mit IS-Bezug in Syrien und Irak

Der Umgang mit Rückehrerinnen aus dem IS ist derzeit ein großes Thema in Europa. In einigen Fällen stellt sich auch die Frage, was mit den Kindern passiert, die während der Terrorzeit gezeugt und geboren wurden.

Aktuell ist der Fall Sabina in den Medien. Die Mutter starb, nun geht es darum, ob ihr Kind heimgeholt werden kann und soll. Aktuell scheitert dies daran, dass die Staatsbürgerschaft des Kindes unklar ist.