Neues Foto zeigt getöteten Austro-Terroristen Mohamed Mahmoud

Später verbrannte er seinen Pass und wollte via Türkei in den Dschihad nach Syrien. Nach einem zwischenzeitlichen Gefängnisaufenthalt in der Türkei landete Mahmoud in Syrien. Dort sorgte er für Entsetzen als er 2015 in einem Tötungsvideo mit einem Komplizen zwei Soldaten in Palmyra erschießt. Insgesamt seien es sogar neun Soldaten gewesen, die getötet wurden, sagte später ein Augenzeuge. Am brutalsten von allen sei dabei Mahmoud vorgegangen, er habe die meisten Tötungen persönlich ausgeführt.

Mahmoud war beim IS vor allem für Propaganda zuständig. So soll er etwa an Internetmagazinen beteiligt gewesen sein, die zum Kampf gegen die Ungläubigen aufruft.