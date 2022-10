Am Sonntag sind in Österreich 2.798 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden, berichtete die AGES am Montag. Die Anzahl der neuen Fälle lag somit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.295. Die Zahl der aktiven Fälle sank auf 57.967, um 5.264 weniger als am Tag zuvor.