Knalleffekt: Große Nazi-Razzia war rechtswidrig

Die Razzia gegen die Rechtsradikalen war jedenfalls am 9. April durchgeführt worden. Grund dafür war ein Konzert des rechten Sängers B. im Jänner 2018 in St. Barbara im Mürztal - also mehr als ein Jahr davor. Dieser Auftritt wurde offenbar vom zuständigen Landes-Verfassungsschutz (LVT) überwacht, allerdings wurde keine Straftat festgestellt, berichtet der Justiz-Insider. Dies soll in entsprechenden Berichten zumindest so festgehalten sein. Das bestätigt jedenfalls auch Helene Bader von der Kanzlei Freiberger & Partner, die sechs Personen in der brisanten Causa vertritt.

Nach und nach wurden aber Personen- und Hausdurchsuchungen von der Staatsanwaltschaft beantragt und genehmigt. Gefunden wurde bei der Razzia gegen 32 Konzertbesucher wenig (ein paar Schlagstöcke, Messer und eine einschlägige Fahnen), es gab jedenfalls keine einzige Festnahme.