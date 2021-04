Klischees: Ist Grillen Männersache?

In der heimischen Grillszene gibt es einige Gesichter, die immer wiederkehren, eines davon gehört Yulia Haybäck – sie ist die Grillmeisterin Österreichs. Und an ihr Gesicht hat man sich „mittlerweile gewöhnt“, erzählt die 44-Jährige. Als sie vor 15 Jahren begonnen hat, Grillshows in Baumärkten zu machen, war das nämlich noch nicht so: „Da waren Genderbilder noch verwurzelter. Es war ein totales Tabu, das wurde mir erst bewusst, dass ich in eine Rolle geschlüpft bin, die in den meisten Köpfen nicht für mich als Frau gedacht war“, erklärt Haybäck.

Grillen gilt nach wie vor als Männerdomäne. Das Bild von den Männern, die am Grill das Fleisch braten, während die Frauen für den Salat und das Drumherum sorgen, ist weitverbreitete Realität. Auch bei Yulia Hayböck war das zu Hause so, als sie noch bei ihren Eltern gewohnt hat. Bei ihr zu Hause in Velden steht sie hinter dem Grill. „Einen Kampf um die Grillzange gibt es mit meinem Mann nicht“, sagt sie.