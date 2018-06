Erderwärmung: Wien unter Palmen, Weinbau in Tirol

Die Frostgrenzen seien in den vergangenen Jahrzehnten um fast 400 Meter in die Höhe gewandert, weiß Österreichs einziger Klimazonen-Forscher Franz Rubel. „Die Waldgrenze stieg in den vergangenen 200 Jahren um 200 Meter, weitere 400 muss man bis 2100 jedenfalls erwarten, es kann aber auch mehr werden“, sagt er. Das in der Vergangenheit typisch kühle Klima, in dem heimische Buchenwälder entstanden, schrumpft zur winzigen Insel in den Alpen, wärmere Zonen rücken nach. All das erlaubt – und erzwingt – Anpassung.