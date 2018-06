Wo die Ernte Wandel erlebt

Wein

„Wir experimentieren bereits längere Zeit mit Reben, die wir von mehrere hundert Jahre alten Stöcken gewinnen. Sie reifen nicht so schnell wie hochgezüchtete moderne Sorten, deren Trauben in den häufig heißen Sommern sehr schnell viel Zucker produzieren“, erklärt Anton Bodenstein, Topwinzer aus Weißenkirchen in der Wachau. Das ist für ihn besonders wichtig, weil die Trauben Zeit brauchen, um die physiologische Reife zu erreichen. Und weil die Wachau für ihre leichten, reschen Weine bekannt ist. Wo Bewässerung nicht möglich ist, sind Grüner Veltliner und Co. dem Verdursten ausgeliefert.

Klimaforscher Josef Eitzinger rechnet damit, dass sich die Wachauer Winzer in absehbarer Zeit auch mit Rotweinsorten, die derzeit noch in Südfrankreich zu Hause sind, auseinander setzen werden. „Das hängt natürlich auch davon ab, wie die Vermarktung in der Region in Zukunft aussehen soll“, meint Eitzinger.

Reis

Sowohl im Burgenland als auch in Niederösterreich gibt es seit wenigen Jahren einen regelmäßigen Reisanbau. Gregor Neumeyer ist der niederösterreichische Pionier, der Reis gemeinsam mit fünf Partnern auf mittlerweile zehn Hektar Fläche anbaut. „Wir machen jedes Jahr Anbauversuche mit ungefähr zehn Sorten, um herauszufinden, welche sich am besten für unseren Standort eignen“, schildert Neumeyer, der sich das Know-how anfangs mühsam zusammensuchen musste, im schauTV-Interview. Ostösterreich bietet aus seiner Sicht ideale Voraussetzungen für den Reis. Das warme Wetter begünstigt hier den Anbau. „Heuer hat der Vegetationszyklus zwei Wochen früher begonnen, das ist besonders günstig“, erklärt Neumeyer.

Soja

Die aus China, Japan und Südostasien stammende Sojabohne erobert in Österreich immer mehr Anteile am Ackerbau. Nach einem wirtschaftsbedingten Einbruch in den 1990er-Jahren sind die Flächen von 15.000 auf inzwischen 67.000 Hektar angewachsen. Die zunehmende Wärme ist aber laut dem Innovationschef von „Donausoja“, Leopold Ritter, ein wichtiger Faktor, der den Anbau begünstigt.