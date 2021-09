Nationalpark-Direktor Rupitsch: „Klimawandel trifft die Berge hart“

Auch die Antwort auf die Frage, was die größten Herausforderungen für die Zukunft des Nationalparks Hohe Tauern seien, benötigt keine Pause: „Der Klimawandel trifft die Berge besonders hart. Denn die Permafrostgrenze steigt nach oben. Der Permafrost hält die Berge wie eine Art Kleber zusammen. Ist er weg, beginnen sie zu bröckeln. Das mag einem Nationalpark in der Ebene nichts tun, aber für einen mit steilen Hängen, ist es eine Katastrophe“, sagt Rupitsch und untermalt das Gesagte, indem er seine Handfläche von der waagrechten in eine senkrechte Position wandern lässt.

„Ganz abgesehen, was dies für die Tierwelt bedeutet. Ein Steinbock kann nicht ewig weiter nach oben wandern, weil irgendwann ist der Berg aus und somit der Lebensraum für den Steinbock zu Ende“, erklärt der Direktor.

Zu Ende geht im kommenden Sommer auch Rupitsch’s Ära. Was er seiner Nachfolgerin (ihr Name wurde noch nicht bekannt gegeben) mit auf den Weg gibt? „Das soll jeder nach seinem Ermessen gestalten. Die Herausforderungen sind da, und die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Auch nicht im Nationalpark.“

