Klimawandel lässt die Alpen bröckeln

Folgeprojekte laufen

Das Forschungsprojekt lieferte auch Erkenntnisse für andere Alpenregionen. „Wir sind in einem alpenumspannenden Netzwerk in regem Austausch“, berichtet Valentin. So wurde das Projekt mit 135.000 Euro auch maßgeblich von der Arge Alp, einer Arbeitsgemeinschaft von alpinen Regionen mit 26 Millionen Einwohnern, finanziert.

Auch weiterführende Forschungsprojekte wurden bereits vereinbart. So wird in einem interregionalen Projekt von Salzburg, Südtirol, Friaul, Venetien und Kärnten erforscht, wo Gefahr drohen könnte. „Mit hochauflösenden Satellitendaten sehen wir uns an, wo Bereiche sind, die in Bewegung geraten“, erklärte Valentin.

In einem weiteren Schritt sollte es auch möglich sein, Bereiche zu lokalisieren, die heute unauffällig sind, aber in mehreren Jahren herunter kommen können. Das würde die Prognosefähigkeit der geologischen Dienste noch einmal erhöhen.