Klimaprotest bei Klimagipfel "Austrian World Summit"

In der von der Polizei abgeschirmten Hofburg merkte man vom Protest nichts.

Die Veranstaltung von Schauspieler und Ex-Politiker Schwarzenegger steht heuer unter dem Motto "We have the Power" und will Lösungen für die fortschreitende Klimakrise aufzeigen.

Insbesondere wird der Klimaschutz als friedensicherendes Element thematisiert.