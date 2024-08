Klimakleber verkündeten ihr Aus, doch die Gerichte beschäftigen sie noch lange

Der Gerichtstermin ist nicht der erste für die Aktivistin. Rund 500 Verfahren, so schätzt Gerichtssprecherin Beatrix Hornschall , sind allein heuer rund um die Klimakleber eingelangt. „Das ist die Jahresarbeit von ein bis zwei Richtern“, veranschaulicht sie. Österreichweit, so schätzt Hagen-Canaval, sind es sogar um die 2.500 Verfahren. „Die Sachen durchzustreiten ist schon nervenzehrend“, gibt sie zu. „Aber es kann nicht legal sein, Menschen vom Gehsteig weg zu verhaften“, kommt sie auf ihre Verhandlung zu sprechen.

Unterstützung von Mitstreitern bekommt die Aktivistin heute nicht. Was passiert ist, ist relativ klar – insgesamt fünf Videos aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen die Festnahme. „Gehen Sie weg! Ich mache nichts Verbotenes“, schreit Hagen-Canaval. „Sie haben sich nicht entfernt“, sagt der Polizist. „Lassen Sie mich los!“, fordert die Aktivistin.

Im Polizeianhaltezentrum sei sie über den Boden geschleift worden. "Der Beamte war total entnervt", schildert die Aktivistin. Dabei habe er auch an ihrem Pulli und ihrer Kette in eine Zelle gezogen - wobei sie am Hals gewürgt worden sei. "In der Zelle habe ich dann angefangen zu weinen", beschreibt sie dem Richter.

Urteil gibt es noch keines. Einige Zeugenbefragungen folgen noch. Unter anderem werden Polizisten befragt.