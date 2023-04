Klimakleber blockieren Schwerverkehr an der Grenze

Klimafreundliches Vorarlberg

In Vorarlberg setzen sich die Grünen zusammen mit den Neos für Tempo 100 ein. Michael Ritsch (SPÖ), Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz, hatte sich als erster Bürgermeister Österreichs im Februar hinter die Forderungen der Letzten Generation gestellt. Klimasprecherin der ÖVP Vorarlberg, Christina Metzler, äußerte sich positiv zu einem Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen. Nur die konservativen Stimmen in der ÖVP sollen laut den Aktivisten eine vernünftige und zukunftsweisende Gesetzgebung in Vorarlberg.