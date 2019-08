Prügel-Video bei Klimademo wurde offenbar manipuliert

Nach und nach tauchten Videos auf, die vor allem in sozialen Netzwerken die Wogen hochgehen ließen. „Das war für uns eine Nachhilfestunde in Sachen Öffentlichkeitsarbeit“, sagte ein ranghoher Polizist damals zum KURIER. Viele in der Exekutive sahen sich zu Sündenböcken gemacht.

Schlüsselszene war jene, in der ein Beamter einen Demonstranten schlägt.