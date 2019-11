Klimaaktivist unter Auto: "Hatte Angst und Gefühl der Ohnmacht"

Die Videoaufnahmen, die im Rahmen der Klimademo am 31. Mai in Wien gemacht wurden, haben seit Mittwoch ein gerichtliches Nachspiel. Auf einer Szene ist ein junger Mann zu sehen, der von der Polizei am Boden fixiert wird. Sein Kopf liegt unter einem Polizeiwagen. Als dieser anfährt, wird der Mann unter dem Bus in letzter Sekunde weggerissen.

Der Mann war der Deutsche Anselm Schindler. Mit seinem Anwalt Clemens Lahner hat er eine Maßnahmenbeschwerde beim Wiener Landesverwaltungsgericht eingebracht.

Er beschwert sich darin nicht nur über seine gefährliche Fixierung unter einem Polizeibus. Seine Festnahme sei zu Unrecht erfolgt. Außerdem wäre er, obwohl er einen Ausweis dabei hatte, über Nacht festgehalten worden. „Zum Teil mit Handschellen im Dunklen“, wie sein Anwalt sagt.

Situation eskalierte

„Ich war schon zwei Tage zuvor in Wien, war als Referent eingeladen“, schildert er. Als er vom Klimaprotest erfuhr, wollte er „journalistisch darüber berichten, Fotos und Videos machen.“

Als die Polizei die – nicht angemeldete Versammlung – auflöste, eskalierte die Situation. Ich stand abseits, wurde plötzlich von Polizisten weggezerrt“, schildert Schindler.