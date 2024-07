Kleben am Flughafen: Klimaaktivisten droht eine enorme Rechnung

Die Einsatzkräfte der privaten Sicherheitsfirma aufgestockt, Hunderte Polizistinnen und Polizisten in Bereitschaft: Wegen der ankündigten Blockademaßnamen der "Letzten Generation " rüstete sich ein Großaufgebot, um den Flugbetrieb am Flughafen Wien-Schwechat sicherzustellen.

Wie berichtet, entpuppte sich der Proteststurm am Samstag zwar nur als eher laues Lüftchen, doch eine Frage bleibt : Wer zahlt das alles?

Schließlich gingen die Kosten "in die Millionen" , wie Zauner befürchtet. "Ich gehe davon aus, dass Flughafen und Exekutive alles unternehmen, um die öffentliche Hand möglichst schadlos zu halten."

Jedenfalls nicht die Allgemeinheit, deponierte die ÖVP Niederösterreich gleich einmal vorsorglich. "Wie kommt der Steuerzahler dazu, diese Aktionen zu finanzieren?", merkte Landesgeschäftsführer Matthias Zauner am Sonntag an.

Außerdem kündigte Kleemann eine Klage auf Schadenersatz an, die über den Zivilrechtsweg läuft. Über die mögliche Höhe des Streitwerts wurde vorerst nichts bekannt.

Seitens des Flughafen Wien wurde indes bereits angekündigt, einige Mitglieder der "Letzten Generation“ anzuzeigen. Jene nämlich, die am Mittwoch Farbe auf dem Flughafenareal verschüttet und den Start einer Maschine verzögert haben.

Der Protest störte den Flugbetrieb am Samstag nicht

Eine Summe ist allerdings aus Deutschland überliefert: Die Lufthansa hat bereits wegen der ersten größeren Blockaden der Flughäfen Berlin, Düsseldorf und Hamburg im Sommer 2023 rund 740.000 Euro von Klimaaktivistinnen und -aktivisten gefordert, der Hamburger Flughafen kündigte zu Jahresbeginn 2024 ebenfalls eine Klage mit Forderung von rund 150.000 Euro an.

Wie kommt es zu den Summen?

Begründet wurde unter anderem mit Sachschaden, entstanden etwa durch zerschnittene Zäune rund um das Rollfeld, aber auch mit dem Entfall von Start- und Landegebühren.

Diese bisher bekannten deutschen Forderungen über rund 900.000 Euro dürften demnächst noch in die Höhe steigen: Nach der Protestaktion am Frankfurter Flughafen – er ist das größte Drehkreuz Deutschlands – sprachen Vertreter der Lufthansa gegenüber Bild am Sonntag von neuerlichen Schadenersatzforderungen, diesmal gegen sieben Aktivisten.