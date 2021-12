Kletzenbrot: Weihnachtliches Superfood der Salzbäuerin

Die Backstube der „Salzbäurinnen“ ist von süßem Duft nach Früchten und Brotteig erfüllt. Immer am Dienstag wird am Hof der Familie Jetzinger in der Vorweihnachtszeit das Kletzenbrot gebacken. Nach einem seit Generationen bewährten Rezept, ist das Früchtebrot von Seniorbäuerin Helene Jetzinger und ihrer Tochter Helene junior im Mostviertel weithin geschätzt. Aber auch Stammkunden aus Salzburg holen sich die süßen Brotstriezel ab.

Ein wenig ist das Selbstbewusstsein einer weit über tausendjährigen Hofgeschichte zu spüren, wenn die beiden Bäuerinnen ihre Brotmassen abwägen und zu kleinen Laiben und Striezel formen. Schon im Jahr 800 wurde der Hof dieses „Salzbauern“ nahe Zeillern bei Amstetten urkundlich genannt.