1,3 Millionen Brote verteilt: „Es braucht uns mehr denn je“

Drei Stopps an jedem Abend

1,3 Millionen Stück belegte Brote und rund 290.000 Liter heißer Früchtetee wurden seither verteilt. Jeden Abend fährt der Bus drei Stationen in Graz an, Augarten, Jakominiplatz und Hauptbahnhof. Die belegten Brote und der Tee werden von Klöstern zubereitet, zudem spendet auch die Bäckerei Martin Auer Brot sowie salziges oder süßes Kleingebäck. Bis zu 30 Gäste betreuen die Helfer pro Tour, die vor der Pandemie auch per Handschlag begrüßt wurden, wie Pfarrer Pucher betont: „Das ist ein Zeichen der Wertschätzung“.

Nach dem Grazer Vorbild entstanden sieben weitere VinziBusse in Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt sowie in Bozen, Odessa in der Ukraine, Antalya in der Türkei und Bratislava in der Slowakei. Die VinziWerke selbst haben seit 1990 zahlreiche weitere Hilfseinrichtungen in mehreren österreichischen Städten gegründet. Legendär ist das VinziDorf in Graz, der ersten Dauerherberge für obdachlose, oft auch alkoholkranke Männer, in der Alkohol nicht verboten wurde. Mittlerweile sind rund 900 Ehrenamtliche für die VinziWerke im Einsatz, sie versorgen pro Tag rund 1.450 Menschen mit Nahrungsmitteln und geben bis zu 450 Unterkunft.