Kletterer aus Deutschland stürzte in Tirol 40 Meter ab

Ein 36-jähriger Kletterer aus Deutschland ist Sonntagnachmittag in Weißenbach am Lech (Bezirk Reutte) rund 40 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Der Mann wollte, nachdem er auf die Lachenspitze geklettert war, auf einem Wanderweg in Richtung Schrecksee einem entgegenkommenden Wanderer ausweichen, als es zu dem Absturz kam.

Er blieb anschließend bewusstlos liegen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Murnau geflogen.