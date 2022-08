Bei einem Verkehrsunfall in Maria Alm (Pinzgau) sind am Sonntagnachmittag eine 34-jährige Autofahrerin aus Deutschland, ihre zweijährige Tochter sowie ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland teils schwer verletzt worden. Laut Polizei stieß der Pkw auf der Hochkönig Straße (B164) bei der Abzweigung nach Hintermoos beim Abbiegen frontal gegen den Biker. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in nahe liegende Spitäler geflogen.