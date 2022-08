Tourist rettete betrunkene Klagenfurterin aus Lendkanal

Eine schwer alkoholisierte Klagenfurterin ist am Freitag gegen 16.00 Uhr beim Radfahren in den Lendkanal gestürzt. Laut Polizei blieb sie bewusstlos im Wasser liegen. Ein Tourist aus den Niederlanden zog die 59-Jährige aus dem Wasser. Am Ufer kam die Frau wieder zu Bewusstsein, die Rettung versorgte sie. Eine Versorgung im Krankenhaus lehnte Klagenfurterin ab.