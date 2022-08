Ein siebenjähriges Mädchen ist am späten Sonntagnachmittag im Ortsgebiet von Neusiedl am See von einem Pkw niedergestoßen und verletzt worden. Das Kind überquerte in Begleitung seiner Eltern einen Schutzweg, als es vom Wagen einer 57-jährigen Lenkerin erfasst wurde. Die Siebenjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen. Ein Alkotest bei der Unfalllenkerin verlief negativ.