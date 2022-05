Klagsdrohung: Bayern eskaliert den Transitstreit mit Tirol wieder

„Es bringt uns nichts, wenn wir uns ständig im Kreis bewegen“, begründete der bayerische Ministerpräsident seinen Vorstoß für eine höhere Maut damals in Wien. Nun schließt sich der Kreis jedoch wieder. Am Mittwoch informierte der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) darüber, dass er in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich fordert.