Klagenfurterin von angeblichen Bankmitarbeiter betrogen

Eine 63-jährige Klagenfurterin ist von einem angeblichen Bankmitarbeiter um weit über 10.000 Euro betrogen worden. Der Mann hatte sie seit Jahresanfang mehrmals angerufen und wollte Zugang zu ihren Bankdaten. Immer wieder lehnte sie das aber ab. Als er am Freitag wieder anrief, gab sie nach. Er versicherte ihr, "nur die Funktion der App" zu überprüfen, so die Polizei am Sonntag. Tatsächlich buchte der Betrüger dann aber mehrfach Geld ab, ehe die Frau ihr Konto sperren konnte.