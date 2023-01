Zu viel Verkehr: Lösung für Grenzübergang zeichnet sich ab

Für den Grenzübergang in der Gemeinde Schattendorf (Bezirk Mattersburg), an dem laut Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ) zu viel Verkehr für Probleme sorgt, ist offenbar eine Lösung in Sicht. Ein Treffen mit Vertretern des Innenministeriums am Freitag habe mögliche Maßnahmen ergeben, sagte Hoffmann. Geplant ist, den Verkehr selektiv, regional zu beschränken. Nun gehe es an die Feinabstimmung.